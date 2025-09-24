Habertürk
        Dünyaca ünlü elit atletler Karadeniz'in zirvesine koşacak

        Dünyaca ünlü elit atletler Karadeniz’in zirvesine koşacak

        Rize'nin Kaçkar Dağları'nda 26-28 Eylül 2025 tarihlerinde ilk kez düzenlenecek Kaçkar by UTMB®, dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla start almaya hazırlanıyor. Yapılan kayıtlar sonucunda, bu yıl 6 kıtadan 55 ülkeden toplam 1.800 sporcu zorlu parkurlarda yerini alacak.

        Giriş: 24.09.2025 - 18:40 Güncelleme: 24.09.2025 - 18:40
        Dünyaca ünlü elit atletler Karadeniz'in zirvesine koşacak
        Kaçkar by UTMB, dünyanın en prestijli ultra trail maraton serisi olarak 5 kıtadan 43 ülkede gerçekleştirilen UTMB World Series’in Türkiye’deki ilk ayağı olarak 26-28 Eylül 2025 tarihlerinde Türkiye’nin eşsiz doğasına sahip Rize Çamlıhemşin’de Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilecek.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, Rize Valiliği’nin koordinasyonunda yürütülen Kaçkar by UTMB organizasyonunun yurt dışı tanıtımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) da destek veriyor.

        Katılımcıların 402’si Kaçkar 100K, 653’ü Kaçkar 50K ve 745’i Kaçkar 20K parkurunda zorlu dağ yollarında, değişken hava koşullarında doğayla iç içe koşacak. Kadın sporcular %33’lük oranla güçlü bir katılım gösterirken, erkek sporcular %67’lik oranla yarışacak.

        Toplamda 1.800 sporcunun katılım göstereceği yarışta, 1.267 sporcu ile Türkiye birinci sırada yer alıyor. 533 yabancı sporcunun katıldığı organizasyonda ise İran (79), Rusya (46), Kazakistan (39), Fransa (32) ve Almanya (28) en çok sporcu gönderen ülkeler arasında öne çıkıyor. Güney Afrika’dan Çin’e, İngiltere’den Tunus’a kadar uzanan geniş bir coğrafyadan koşucular Kaçkar Dağları’nda buluşacak.

        DÜNYA ÇAPINDA ELİT ATLETLER KAÇKAR'DA

        Yarışın elit kadrosunda Philipp Ausserhofer, Josephine Bayle, Colin Mottas ve Mariano Ontañon gibi dünya çapında tanınan atletler yer alıyor. İtalya’nın önde gelen ultra trail koşucularından Philipp Ausserhofer, uluslararası başarılarıyla dikkat çekerken Kaçkar by UTMB®’nin marka yüzlerinden biri olarak yarışa değer katıyor. Fransa’dan Josephine

        Bayle, sosyal medyadaki etkisiyle genç kadın koşucular için bir ilham kaynağı olurken, Mariano Ontañon (İspanya) ve Colin Mottas (İsviçre) Avrupa’daki ve UTMB® World Series yarışlarındaki performanslarıyla biliniyor.

        TÜRKİYE'DEN GÜÇLÜ İSİMLER SAHNEDE

        Türkiye’den ise güçlü atletler sahne alacak. Beyza Güzel, uluslararası yarışlarda kazandığı başarılarla dikkat çeken ve Kaçkar by UTMB®’nin diğer marka yüzü olarak seçilen genç ultra trail sporcusu. Beyza, 100K parkurunda ülkemizi temsil ederken, Doğa Karataş da genç yaşına rağmen kazandığı derecelerle Türkiye’nin dayanıklılık sporlarındaki potansiyelini gözler önüne serecek. Katılımcılar arasında ayrıca işitme engelli ultra trail sporcusu Kadir Çelik de bulunuyor. Çelik, Fransa’daki UTMB® CCC 100K yarışını başarıyla tamamlamış ve Kaçkar by UTMB®’de mücadele edecek.

        GÜÇLÜ DESTEKÇİLER VE SPONSORLAR

        Kaçkar by UTMB®, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Rize Valiliği koordinasyonunda; Rize Belediyesi, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajans-DOKA, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı-TGA, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun destekleriyle gerçekleştiriliyor.

        Yarış Hoka, Dacia, Suunto ve Turkcell’in sponsorluğunda, “Wild is the Trail” mottosu ile düzenleniyor. Kaçkar by UTMB®, Türkiye’nin spor turizmi gücünü ön plana çıkarırken, bölgenin doğal, kültürel ve ekonomik değerlerini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

        UTMB'DEN GERİ SAYIM MESAJI

        UTMB® Yarış Direktörü Johann Essl, yarış öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        “Karadeniz’in zirvesinde dünya atletlerini ağırlamaya artık sayılı günler kaldı. Kaçkar by UTMB®, sadece bir yarış değil; sporun, doğanın ve kültürün buluştuğu uluslararası bir etkinlik. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, katılımcılarımızı unutulmaz bir deneyimin beklediğini vurgulamak istiyorum.”

        Kaçkar by UTMB®, zorlu parkurları ve eşsiz doğasıyla sporculara unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanırken, Karadeniz’in zirvesini dünya çapında bir ultra trail buluşma noktası haline getiriyor.

