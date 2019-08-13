Çok sayıda kadın, 78 yaşındaki Domingo'nun kadınları iş verme vaadiyle cinsel ilişkiye zorladığını, eğer karşılık göremezse kendilerini mesleki olarak cezalandırdığını belirtti.

Milyonların Domingo'yu tanıması, Luciano Pavarotti ve Jose Carreras ile birlikte 1990’lı yıllarda verdiği Üç Tenor konserleriyle olmuş, Dünyanın en iyi tenorları arasında gösterilen Domingo, Los Angeles Operası'nın yöneticiliği ve şef olarak da görev yapıyor. 78 yaşındaki sanatçı dünyanın her yerinde 4 binden fazla temsilde 150'den fazla rolü sahneledi.

8 SES SANATÇISI VE 1 BALERİN

AP haber ajansına açıklamada bulunan sekiz sanatçı ve bir balerin 1980'li yılların başlarından itibaren çeşitli operaların yöneticisi olduğu dönemlerde tacize uğradıklarını iddia etti.

Kadınlardan biri Domingo'nun kendisini elle taciz ettiğini belirtirken diğer üç kadın da ünlü sanatçının iş yemeği, soyunma odası veya otel odasında kendilerini öptüğünü belirtti.

Bu dokuz kadın dışında altı kadının daha Domingo'nun aşırılıklarının kendilerini rahatsız ettiğini anlatırken, kadınlardan biri 1990'lı yıllarda Domingo'nun konserler dizisine kabul edildikten sonra kendisinden defalarca çıkma teklifleri aldığını dile getirdi.

DOMINGO'DAN AÇIKLAMA

Placido Domingo bir açıklama yayınlayarak, kendisine yöneltilen suçlamaların rahatsız edici ve aktarıldığı şekliyle yanlış olduğunu belirten Domingo, "Tüm iyi niyetime rağmen yine de birilerini üzmüş veya onları rahatsız hissettirmiş olmam acı verici. Ne kadar eskiye dayanıyor olursa olsun. Tüm yaptıklarımın ve ilişkilerimin karşılıklı ve rızaya dayalı olduğuna inandım. Benimle çalışanlar kimseye bilerek zarar verecek ya da utandıracak biri olmadığımı bilir" ifadelerine yer verdi.