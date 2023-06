Dalış yaptıkları noktanın sahilde en fazla denize girilen noktalardan biri olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Kıyılarda çok bir şey yok ancak biraz açıldığınızda aşağısı berbat durumda. Sualtında aklınıza gelecek her şey var. Jilet, araba tekerleği, levha, gözlük her şey var. Biz burada zaman zaman dalış yapıp temizlik yapıyoruz. Buranın bu kadar kirli olması denize akan dereden kaynaklanıyor. Yağışlarla birlikte toplanan atıklar dereyle buraya ulaşıyor. Çocuklarımız canla başla dalıp çöpleri topladı. Genellikle içecek kutuları, camlar, plastik ürünleri sık görüyoruz. Karada ne varsa her şey denize geliyor. Denizler artık çöplük halini aldı" ifadelerini kullandı.