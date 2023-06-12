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Dünyaca ünlü sanatçıların korkutucu sırları! Sanatçıların bilinmeyen ürpertici huyları!

Dünyada birçok artist biraz uçuk kaçık olabilir. Bazılarının tuhaf takıntıları, bazılarının psikolojik problemleri sanata yansır. İşte, dünyaca ünlü sanatçıların bilinmeyen tuhaf alışkanlıkları...

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  • Dünyaca ünlü ressamların ürkütücü alışkanlıkları! Sanatçıların bilinmeyen ürpertici huyları!

    VAN GOGH ÖLÜMÜNÜN GİZEMİ

    Yaşadığı dönemde pek de değeri bilinmeyen Vincent Van Gogh psikolojik hastalığı ile mücadele ediyordu. Kendini vurarak intihar ettiği düşünülse de aslında polisler bunun net bir intihar olduğuna dair hiçbir zaman kanıt bulamadı. Gizemli bir ölüm olarak nitelendiridi ve bunun bir cinayet ya da intihar veya kaza olduğuna dair deliller yetersizdi. Onun intihar ettiğini öne süren polisler değil, doktoru ve arkadaşı Gachet idi.

    Van Gogh 37 yaşında iken 16 yaşındaki iki kız çocuğu ike arkadaştı ve her gün buluşurlardı. Kızlardan birisi zaman içerisinde Van Gogh'a zorbalık yapmaya başladı. Kahvesine tuz atar, boyalarının içine acı biber dökerdi. Rene isimli bu kız aynı zamanda yanında sürekli bir silah taşıdığı biliniyor. Fakat kendisi Van Gogh'un ölümüne hemen ardından bu silahı yanında taşımayı bıraktı. Rene'nin onu öldürdüğüne ve aslında Van Gogh'un intihar edebilecek kapasiteye sahip olmadığına dair iddialar da mevcuttur. Gerçeğin ne olduğu hiçbir zaman ortaya çıkmadı.

     
  • Dünyaca ünlü ressamların ürkütücü alışkanlıkları! Sanatçıların bilinmeyen ürpertici huyları!

    HAN VAN MEEGEREN SAHTE BİR SANATÇIYDI

    Birçok alanda olduğu gibi sanatta da sahtecilik oldukça yaygın. Meegeren de ünlü sanatçıların resimlerini yeniden çizerek asılıymış gibi büyük paralara satan biriydi. Yine de büyük bir yeteneği vardı. Kendine ait çizimlerinin yanı sıra taklit ettiği eselerin orijinal olup olmadığı asla fark edilmiyordu. Aynı zamanda uyuşturucu bağımlılığı vardı. Kendisi eselerini kopyaladığı Veneer ile aynı dönemde hatta aynı bölgede yaşamıştır.

     
  • Dünyaca ünlü ressamların ürkütücü alışkanlıkları! Sanatçıların bilinmeyen ürpertici huyları!

    PİCASSO'NUN 27 İSMİ VARDI

    Öfkesinin aşırı uzun isminden kaynaklandığını iddia edenler var.  Zira tam adı Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de Los Remedios Cipraiano de la Santisima Trinidad Ruiz y Picasso dur.

    Picasso her zaman yanında silah bulundururdu ve onu sinirlendirenlere doğurltmaktan çekinmezdi. Kendisinin zorba bir adam olduğu söylenir. Hayatı boyunca birçok metrese sahip olmuş ve onlara şiddet de uygulamıştır. Birden çok resmi eşi ve eski eşi yanı sıra, Picasso öldükten sonra meşru ve gayrimeşru çocukları da kendisinin bıraktığı mirastan pay alabilmek için yıllarca davalık olmuştur.

     
  • Dünyaca ünlü ressamların ürkütücü alışkanlıkları! Sanatçıların bilinmeyen ürpertici huyları!

    SALVADOR DALİ VE ÖLEN KARDEŞİ

    Ünlü Eriyen Saatler tablosu ile tanınan Dali, sürrealist bir sanat anlayışına sahipti. Zaman kavramı herkesten farklıydı, Paul Eluard'ın Portresi adlı eserinde çizdiği adam Dali'nin henüz tanışmadığı gelecekteki karısının eski kocası olduğunu düşünüyordu.

    Dali sokaklarda yırtıcı bir hayvan olan Oselo ile geziyordu. Oselo'yu bir evcil hayvan gibi besliyor ve kendisi ondan imza isteyen hayranlarının kalemlerini çalması ile de biliniyor. Dali'nin yayınlanmış bir yemek tarifi kitabı olduğu birçok kişi tarafından bilinmiyor. Dali'nin ölen kardeşinin adı da Salvador'dur. Aslında ölen abisi olduğunu düşünüyor ve 5 yaşında abisinin mezarındayken bunu ona ailesi de söylemiştir.

     
  • Dünyaca ünlü ressamların ürkütücü alışkanlıkları! Sanatçıların bilinmeyen ürpertici huyları!

    MİCHELANGELO VE ÖFKE BOZUKLUĞU

    Michelangelo'nun öfke kontrol bozukluğu ve sık sık sarhoş olması insanları rahatsız ederdi. Genellikle resimlerinde koyu tonlar kullanan Michelangelo'nun sanatı da aslında içini yansıtıyor. Roma'da yaşadığı dönemde başı o kadar çok belaya karışıyordu ki 10 kez mahkemeye çıkarılmıştır. Ayrıca insanları kılıç ile tehdit etmekten de hoşlanırdı. Bu fantazisini "Judith Beheading Holofernes" adlı eserinde de işlemiştir. 

    Ayrıca kendisi polise taş atmış ve insanların yüzüne enginar fırlatıp tutuklanmıştır. 1606 yılında bir tenis maçında yenildiği için Ranuccio Tomassoni adındaki bir adamı öldürdüğüne dair iddialar mevcuttur. Bazıları ise bir hayat kadını üzerine çıkan tartışma sonucu onu öldürdüğünü iddia ediyor. 

     
  • Dünyaca ünlü ressamların ürkütücü alışkanlıkları! Sanatçıların bilinmeyen ürpertici huyları!

    HİÇ BANYO YAPMAMIŞTIR

    Roma'da ölüm cezası alınca da Malta'ya kaçan Michelangelo burada da rahat durmamış ve bir polise hakaret edince hapse atılmıştır. Hayatı boyunca hiç banyo yapmamış ve Roma'da çeşitli bölgelerde insanlar çalıştığında ne kadar kötü koktuğunu fark etmiştir. İddialara göre banyo yapmaktan nefret eder ve gün içinde giydiği kıyafetlerle yatardı. Yatağına giderken ayakkabılarını bile çıkarmaz, çıkardığı zaman ölü deriler etrafa saçılırdı.

    Kaynak: Nutty History

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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