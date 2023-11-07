Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Dünyada ilk kez bir Türk dizisinin prömiyeri ABD'de yapıldı

        Dünyada ilk kez bir Türk dizisinin prömiyeri ABD'de yapıldı

        GAİN'in ana sponsorlarından biri olduğu Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, 4 - 5 Kasım tarihlerinde Sony Stüdyoları'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Türk yapımlarını iki gün boyunca sinema ve dizi dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getiren etkinlikte 'Atatürk' filmi ile 'Şahsiyet'in ikinci sezonunun dünya prömiyeri gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 19:42 Güncelleme: 07.11.2023 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hollywood'da 'Şahsiyet' rüzgârı esti
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Şahsiyet II. Fasıl', ilk kez Los Angeles’ta izleyicilerin karşısına çıktı. Dünya çapında ilgi gören ve Los Angeles’ın ikonik Sony Stüdyoları’nda gerçekleşen organizasyona GAİN Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kilimci ile Meryem Uzerli, Fadik Sevin Atasoy ve Aras Bulut İynemli gibi pek çok isim katıldı. 'Atatürk' filminin ilk gün yapılan dünya prömiyerinin ardından, ikinci gün ise bir ilk gerçekleşti ve dünyada ilk kez bir Türk dizisinin prömiyeri ABD'de yapıldı. Yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı, senaryosunu Hakan Günday’ın kaleme aldığı, 47'nci Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Haluk Bilginer’e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getiren 'Şahsiyet II. Fasıl’ın ilk bölümü dakikalarca alkışlanırken izleyicilerden tam not aldı.

        REKLAM

        GAİN Yönetim Kurulu Başkanı Ferat Bilgin, bu konuda; “Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, Türkiye’nin zengin sinema mirasını ve yetenekli sanatçılarını uluslararası sahneye taşımak için çok büyük bir fırsat sunuyor. Bugün buradaki yüzlere ve o yüzlerdeki heyecana baktığımızda, organizasyonun gücüne bir kez daha tanıklık etmiş oluyoruz. GAİN olarak Türk yapımlarının kalitesini ve gücünü ortaya koyan; rejisiyle, senaryosuyla ve oyuncularının başarısıyla şimdiden unutulmaz yapımlar arasına girmiş olan ‘Şahsiyet’in ikinci sezon prömiyerini böylesi uluslararası bir etkinlikte gerçekleştirmenin heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

        Erkan Kilimci

        REKLAM

        Prömiyerde konuşan GAİN Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kilimci ise şunları söyledi: Güçlü öyküsü ve köklü kadrosuyla başarısını Türkiye’den dünyaya duyuran Şahsiyet dizisinin ikinci sezon heyecanını bugün ilk kez burada paylaşıyor ve diziyi GAİN aracılığıyla izleyicilerle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hepinizin bildiği üzere Türk dizi ve sinema dünyası zengin kültürel mirası, etkileyici senaryoları ve yetenekli oyuncu kadrolarıyla nam salmıştır. Bu algının yeni nesil mimarlarından birinin de ‘Şahsiyet’ olduğuna inanıyorum. Böylesine değerli içeriklerin uluslararası izleyici kitlesiyle buluşturulabilmesi de günümüzde abonelik temelli seç-izle platformlarının alametifarikası olarak karşımıza çıkıyor. GAİN olarak farklı seslere, farklı renklere, zamanın kıymetine önem veren, yenilikçi bir politika benimsiyoruz. Aynı zamanda bağımsız video içerik yaratıcılarını da destekliyor, sektörde çok sesliliğin ve özgün üretimlerin artması için çalışıyoruz. Benimsediğimiz bu vizyon çerçevesinde, Türk kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtan Hollywood Türk Film ve Drama Günleri gibi nitelikli organizasyonların bir parçası olmak bizleri son derece mutlu ediyor.

        Meryem Uzerli

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şahsiyet
        #Şahsiyet II. Fasıl
        #Atatürk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sevindiren yağış tahmini!
        Sevindiren yağış tahmini!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bu hakemlerle nereye!
        Bu hakemlerle nereye!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"