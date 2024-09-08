Dünyadaki her toprak parçasına uzananlar, çağ açıp çağ kapatanlar... Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!

Moğollar karada ne kadar çoksa okyanusta o kadar yoktular. Çok iyi at binerlerdi ama okyanusları pek sevmezlerdi. Cengiz Han tarafından 1206'da kurulan Moğol imparatorluğu 14. yüzyıla kadar varlığını sürdürdü. Asya'nın tamamına yayılmıştı hatta o kadarla da yetinmemiş, gözünü Orta Doğu'nun bazı kısımlarına ve Doğu Avrupa'ya da dikmişti.