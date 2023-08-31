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Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları Nadir olarak görülen Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük olarak gözlemlendiği Süper Mavi Ay, dünyanın dört bir yanında görsel şölen yarattı Habertürk Giriş: 31.08.2023 - 08:40 Güncelleme: 31.08.2023 - 08:40 facebook

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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük olarak gözlemlendiği Süper Mavi ay, dün gece dünyanın dört bir yanında gökyüzünde görsel şölen yarattı.

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Ay, yörüngesinde Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığında Süper Ay olarak kabul edilir ve çapı yüzde 7 artarak Dünya'dan çok daha büyük görünmesini sağlar.