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        Haberler Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy, "Dünyamıza hoş geldin Miloş'um" - Magazin haberleri

        Yıldız Çağrı Atiksoy, "Dünyamıza hoş geldin Miloş'um"

        Geçtiğimiz günlerde zor bir doğumun ardından çocuklarını kucaklarına alan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinden ilk paylaşım geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:07
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        2022'de nikâh masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, zorlu geçen bir doğumun ardından kızları Mira Milena'yı kucaklarına almışlardı.

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        Ünlü çift, geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından ilk defa kızlarını paylaştı.

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        Berk Oktay, kızı, kendisi ve eşini paylaştığı fotoğrafa; "Lügatımda her hangi bir kelime yok... Tarif edemiyorum... Hoş geldin Kızım. ifadelerine yer verdi

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        "BİRAZ BİZİ KORKUTAR BİRAZ DA ACELECİ DAVRANARAK ARAMIZA KATILDIN"

        Yıldız Çağrı Atiksoy ise geçirdiği zorlu doğuma değinerek şu ifadeleri kullandı; "21 Mayıs 2024... Hayatımın en korkunç günü olarak başlayıp, en mucizevi gününe dönüşerek tarihime kazınmıştır. Yolculuğumuza dahil ettiğimiz İnsanların önemini birkez daha hatırlattı hayat bize. Önce her zaman Rabbim'e sonsuz şükü, sonra da Mira Milena'mızı sağ salim kucağımıza almamızı sağlayan başta canımız Doktorumuz'a ve ekibine hayat boyu minnettar olacağım. Kızçem aramıza biraz bizi korkutarak biraz da aceleci davranarak katılmak istedi. Annesi gibi sabırsız çıktı. Şükürler olsun ki hikâyemiz mutlu bitti. O yüzden sonraki 21 Mayıs'lar benim için sadece mutluluğun, aşkın, mucizenin, tarifsiz duygularımın adı olacak. Dünyamıza hoş geldin Miloş'um İsmini kendin seçtin, İsminle geldin, İsminle yaşa Milena ..." notunu düşerek kızını paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Berk Oktay
        #Yıldız Çağrı Atiksoy
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