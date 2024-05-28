Yıldız Çağrı Atiksoy, "Dünyamıza hoş geldin Miloş'um"

"BİRAZ BİZİ KORKUTAR BİRAZ DA ACELECİ DAVRANARAK ARAMIZA KATILDIN"

Yıldız Çağrı Atiksoy ise geçirdiği zorlu doğuma değinerek şu ifadeleri kullandı; "21 Mayıs 2024... Hayatımın en korkunç günü olarak başlayıp, en mucizevi gününe dönüşerek tarihime kazınmıştır. Yolculuğumuza dahil ettiğimiz İnsanların önemini birkez daha hatırlattı hayat bize. Önce her zaman Rabbim'e sonsuz şükü, sonra da Mira Milena'mızı sağ salim kucağımıza almamızı sağlayan başta canımız Doktorumuz'a ve ekibine hayat boyu minnettar olacağım. Kızçem aramıza biraz bizi korkutarak biraz da aceleci davranarak katılmak istedi. Annesi gibi sabırsız çıktı. Şükürler olsun ki hikâyemiz mutlu bitti. O yüzden sonraki 21 Mayıs'lar benim için sadece mutluluğun, aşkın, mucizenin, tarifsiz duygularımın adı olacak. Dünyamıza hoş geldin Miloş'um İsmini kendin seçtin, İsminle geldin, İsminle yaşa Milena ..." notunu düşerek kızını paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram