Dünyanın bilinen en eski kot pantolonu! Rekor fiyata satıldı

1857'de çıkan bir kasırgada batan SS Central America adlı gemi enkazında bulunan madenciye ait kot pantolon açık artırmaya çıktı.

Insider'da yer alan habere göre 1850'lerde Levi Strauss & Company tarafından ya da onun için yapılan ve bilinen en eski ağır iş pantolonunun 95 bin dolara (1 milyon 771 bin TL) alıcı bulduğu belirtildi.

Holabird Americana Müzayede Evi, pantolonun orijinal renginin bilinmediğini, belirterek "Bu pantolonlar Levi Strauss tarafından satılan iş pantolonlarının erken üretimi olduğunu kuvvetle gösteriyor" diye yazdı.