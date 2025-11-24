Habertürk
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri: Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtüyor | Dış Haberler

        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri: Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtüyor

        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak gösterilen Hawaii'deki Kilauea Yanardağının yeniden lav püskürttüğü bildirildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.11.2025 - 10:09 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:09
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) bağlı Hawaii Yanardağ Gözlemevi, dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da lav akışının yeniden başladığını duyurdu.

        USGS tarafından açıklamada, volkanik hareketliliğin sürdüğü belirtilerek, özellikle bugün ve 25 Kasım Salı günü arasında yeni ve güçlü bir lav püskürtme olayının yaşanma ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydedildi.

        Hawaii'nin Büyük Ada'sında yer alan ve korunan bir alan olan Volcanoes National Park içinde bulunan Kilauea, dünyanın en aktif yanardağlarından biri. Yaklaşık bir yıldır aralıklı olarak faaliyette ve yaklaşan bu patlama, geçen aralıktan bu yana 37'nci patlama olacak.

