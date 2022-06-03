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Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından ilan edilen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde, bisiklet dostu kentleri bir araya getirdik... İşte dünyanın bisiklet dostu 10 kenti!

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  • 01
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 3 Haziran'ı Dünya Bisiklet Günü ilan etti. Dünya Bisiklet Günü’nde bisiklet kültürünün gelişmesini destekleyecek uluslararası ve yerel etkinlikler düzenleniyor.

     
  • 02
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, bisiklet, kalp rahatsızlıkları, kanser, diyabet gibi hastalıkların riskinin azaltıyor. Bisiklet kullanımı, insan sağlığına yararının yanında dünyadaki artan araç sayısına bağlı artan fosil yakıt tüketiminin küresel ısınmaya etkisini düşürmede önem taşıyor.
  • 03
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    Peki dünyadaki bisiklet dostu şehirler hangileri? Almanya merkezli sigorta şirketi Luko'nun "Küresel Bisiklet Şehirleri" listesi bu sorunun cevabını veriyor. İklim, bisiklet kullanma oranı, güvenlik, altyapı, kiralama-paylaşma olanakları ve bisiklet dostu etkinliklere göre hazırlanan listenin ilk sırasında Hollanda'nın Utrecht kenti yer alıyor.
  • 04
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri çoğunlukla Avrupa'da ancak Çin’in Hangzhou kenti, listede 7. sırayı elinde tutuyor. Araştırmaya göre, en az bisiklet dostu şehir ise 11,81 puan alan Nijerya'nın başkenti Lagos. Lagos'u, Kolombiya'dan Medellin, Tayland'dan Bangkok, Gürcistan'dan Tiflis ve Rusya'dan Moskova takip ediyor. 90 ülkenin yer aldığı listede İstanbul ise 25,48 puanla 74. sırada bulunuyor. İşte dünyanın bisiklet dostu 10 kenti…
  • 05
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    1- UTRECHT, HOLLANDA
    PUAN: 77,84

    Uthrecht kentinin bisiklet geçmişi çok eskilere, 1885 yılına dayanıyor. Çünkü o yılda Hollanda'nın ilk resmi bisiklet yolu Utrecht'te, Maliebaan adlı bir sokakta açılıyor. O zamanlar, düzgün asfaltlama olmaması, bisiklete binmenin her yerde mümkün olmadığı anlamına geliyordu. Çoğu durumda halka açık yollarda bisiklete binmeye izin verilmiyordu. 1890'larda Hollanda'da bisiklet endüstrisi hızla büyüdü. 1911'de Hollandalılar, kişi başına düşen bisiklet sayısında Avrupa'daki tüm ülkeleri geride bıraktı.
  • 06
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    Bugün bisiklet dostu Utrecht kentinde, her gün 125.000'den fazla kişi şehir merkezinden işlerine ya da okullarına gitmek için bisiklet kullanıyor. Şehir nüfusunun yüzde 98'i en az bir bisiklete sahip. Kent ayrıca 12 bin 500 bisiklet kapasiteli dünyanın en büyük bisiklet parkına ve Hollanda'nın en işlek bisiklet yolu olan Vredenburg'a ev sahipliği yapıyor.
  • 07
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    2- MÜNSTER, ALMANYA
    PUAN: 65,93

    Tarihi yapıları, eski sokaklarıyla Almanya'nın Münster kenti tam bir bisiklet cenneti... Şehirde yaşayan 100 binden fazla kişi her gün işe, okula, spora gitmek veya şehri keşfetmek için bisiklet kullanıyor. Almanya'nın bisiklet başkenti 500 bin civarında bisiklete ev sahipliği yapıyor. Şehrin nüfusunun 300 bin civarında olduğunu düşünürsek, bir kişiye neredeyse iki bisiklet düşüyor. Kentte bisikletçilerin hızı belirlediği ve arabalara göre öncelikli olduğu özel bisiklet yolları da bulunuyor. Eğer bu kenti keşfetmek istiyorsanız bisiklet en uygun seçenek olacaktır.
  • 08
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    3- ANTWERP, BELÇİKA
    PUAN: 60,51

    Antwerp, mimari açıdan etkileyici tarihi binaları ve dinamik yapısıyla Belçika’nın diğer kentlerinden ayrılıyor. Avrupa'nın bisikletle keşfedilebilecek şehirlerinden bir tanesi... Bisiklet kültürünün yaygın olduğu şehirde 500 kilometreyi aşan güvenli ve konforlu bisiklet yolları var. Ayrıca Antwerp'te paylaşımlı bisiklet sistemi bulunuyor. Bisiklet kiralayabileceğiniz ve iade edebileceğiniz sabit istasyonlara sahip olan sistemin ilk 30 dakikası ücretsiz… Antwerp Merkez İstasyonu'nda ise 1.000 bisiklet kapasiteli yer altı bisiklet garajı var.
  • 09
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    4- KOPENHAG, DANİMARKA
    PUAN: 60,46

    Danimarka, bisiklet altyapısını genişletmek için 49 milyon sterlin ayırarak 2022'yi 'Bisiklet Yılı' ilan etti. Ülkenin başkenti Kopenhag 'bisiklet' denilince akla gelen ilk şehirlerden... Öyle ki kentin sokaklarında otomobil değil, bisiklet trafiği görebilirsiniz. Düz yollarıyla öne çıkan Kopenhag, iki tekerlek için oldukça uygun bir şehir. Kentsel tasarım danışmanlığı yapan Copenhagenize Index'in 2019 raporuna göre, Kopenhag’ın bisiklet dostu kentler listesinde ilk sırada olduğunu da hatırlatalım.
  • 10
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    5- AMSTERDAM, HOLLANDA
    PUAN: 60,24

    Bisikletler diyarı Hollanda'nın Amsterdam kentinde günlük hayatın parçası olan bisiklet, 7'den 70'e herkes tarafından kullanılıyor. Kanalların, ağaçların ve duvarların kenarlarına park edilen bisikletlerle insanlar işine, okuluna ya da alışverişe doğaya zarar vermeden gidiyor. Birçok turist de bu kültüre uyum sağlayarak Amsterdam'ı bisikletle dolaşıyor. Şehirde yaygın olarak rehberli bisiklet turları düzenleniyor.
  • 11
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    6- MALMÖ, İSVEÇ
    PUAN:55,88

    İsveç'in üçüncü büyük kenti Malmö, elverişli yolları ile bisiklete binmeyi cazip hale getiriyor. Yaklaşık 330 bin nüfuslu kentteki Kaptensgatan Caddesi bisikletin en yoğun kullanıldığı yerlerden. Öyle ki ortalama bir iş gününde 10 binden fazla kişi bu caddeyi tercih ediyor. Şehirde bisikletin yaygınlaşması 2006 yılındaki bir kampanyaya uzanıyor. O yıl başlatılan "Araba Yolculuğuna Hayır" adlı kampanyada 5 kilometreden kısa mesafelerde araba yerine bisiklete binilmesi konusunda çaba harcanıyor. 10 bine yakın kişi bu kampanya sayesinde bisikleti daha çok kullandığını ifade ediyor. Malmö sakinleri bugünlerde 500 kilometreyi aşan bisiklet yollarıyla sağlıklı bir şekilde ulaşımını sağlıyor.
  • 12
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    7- HANGZHOU, ÇİN
    PUAN: 52,55

    Çin'in güneydoğusundaki Zhejiang eyaletinin başkenti olan Hangzhou, doğal ve kültürel zenginlikleriyle turistleri kendine çekerken, bisiklet dostu bir kent olmasıyla da öne çıkıyor. Bağlı olduğu eyaletin ekonomik ve kültürel merkezi olan Hangzhou'da yoğun trafik, insanları bisiklet kullanmaya itiyor. 10 milyonu aşan nüfusa sahip kentte Hangzhou Public Bicycle adı verilen bisiklet paylaşım sistemi de bulunuyor.
  • 13
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    8- BERN, İSVİÇRE
    PUAN: 48,76

    Avrupa'nın göbeğinde bulunan İsviçre'nin başkenti Bern, tarihi yapıları ve doğasıyla büyülüyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan şehir, bisiklet yollarıyla da oldukça ünlü. Orta Çağ'dan kalma yapılarıyla dikkat çeken Bern'de gezilmesi gereken yerlerin hemen hepsine bisikletle ulaşabilirsiniz.
  • 14
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    9- BREMEN, ALMANYA
    PUAN 47,81

    Kuzey Almanya'da Weser Nehri kıyısındaki kültür şehri Bremen, tarihi binaları, renkli kafeleri, müzeleri ve bisiklet yollarıyla ilgi görüyor. Bremen'de bisiklet sürmenin zevkli olmasının nedeni ise pek çok parka ve yeşil alana sahip olması... Yolların düz oluşu da bisiklet keyfini artırıyor. Bu nedenle Bremen'in tarihi ve turistik yerlerini gezerken bisiklet kiralayabilirsiniz. Toplu taşıma araçlarına daha çevreci bir alternatif sunan bisikletleri şehrin pek çok noktasından kiralayabilirsiniz.
  • 15
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    10- HANNOVER, ALMANYA
    PUAN: 46,7

    Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti olan Hannover ilgi çekici mimarisi, parkları ve yemyeşil alanlarıyla ünlü. 11. yüzyılda Leine Nehri kıyısında kurulan kentte ulaşım, tramvay, otobüs, taksi ve bisikletle sağlanıyor. Ancak yeşil şehir Hannover'i keşfetmenin en keyifli yolu bisiklet elbette. 530 kilometrelik bisiklet parkurunun 170 kilometresi yemyeşil manzaraların içinden geçiyor.
  • 16
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    Sıralamada ilk 30’da ise şu ülkeler bulunuyor:

    11- STRAZBURG, FRANSA
    12- BORDEAUX, FRANSA
    13- HAMBURG, ALMANYA
    14- LEİPZİG, ALMANYA
    15- BRİSTOL, BİRLEŞİK KRALLIK
  • 17
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    16- MONTREAL, KANADA
    17- NÜRNBERG, ALMANYA
    18- INNSBRUCK, AVUSTURYA
    19- BERLİN, ALMANYA
    20- MELBOURNE, AVUSTRALYA
  • 18
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    21- KÖLN, ALMANYA
    22- DRESDEN, ALMANYA
    23- FRANKFURT, ALMANYA
    24- TOKYO, JAPONYA
    25- DÜSSELDORF, ALMANYA

     
  • 19
    Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

    26- BONN, ALMANYA
    27- NİCE, FRANSA
    28- NANTES, FRANSA
    29- CENEVRE, İSVİÇRE
    30- WELLİNGTON, YENİ ZELANDA

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