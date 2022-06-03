Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

2- MÜNSTER, ALMANYA

PUAN: 65,93

Tarihi yapıları, eski sokaklarıyla Almanya'nın Münster kenti tam bir bisiklet cenneti... Şehirde yaşayan 100 binden fazla kişi her gün işe, okula, spora gitmek veya şehri keşfetmek için bisiklet kullanıyor. Almanya'nın bisiklet başkenti 500 bin civarında bisiklete ev sahipliği yapıyor. Şehrin nüfusunun 300 bin civarında olduğunu düşünürsek, bir kişiye neredeyse iki bisiklet düşüyor. Kentte bisikletçilerin hızı belirlediği ve arabalara göre öncelikli olduğu özel bisiklet yolları da bulunuyor. Eğer bu kenti keşfetmek istiyorsanız bisiklet en uygun seçenek olacaktır.