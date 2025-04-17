Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof ziyarete açıldı
Hollanda'nın Lisse kentinde, dünyanın en büyük lale bahçelerinden biri olarak nitelendirilen 32 hektar büyüklüğündeki Keukenhof, bu yıl 76'ncı kez ziyaretçilere kapılarını açtı
Lalenin hemen hemen her türünün bulunduğu Keukenhof bahçesi, mart-mayıs döneminde olmak üzere 8 hafta dünyanın dört bir yanından gelenleri ağırlıyor.
Hazırlıkların aylarca sürdüğü bahçede, laleler en güzel şeklini nisan ortasında alıyor.
Keukenhof Bahçesi İletişim ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Nova Mesman, AA muhabirine, Keukenhof'un, çiçekçiliğin vitrini ve dünyanın en güzel bahçesi olduğunu söyledi.
Bahçenin büyüklüğünün 32 hektar olduğunu belirten Mesman, "Bahçeye her yıl 40 bahçıvan tarafından 7 milyon lale soğanı ekiliyor" dedi.
Mesman, her yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin Keukenhof'u ziyaret ettiğini anlatarak, "Bu yıl bahçe 20 Mart ila 11 Mayıs'ta 08.00 - 19.00' saatlerinde her gün açık. Bahçede bu süre zarfında farklı etkinlikler de düzenleniyor" ifadesini kullandı.
"KENDİMİ SANKİ BİR RESMİN İÇİNDEYMİŞİM GİBİ HİSSEDİYORUM"
Ziyaretçilerden Rus Asia Mironovich, Keukenhof'u ilk defa ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini ifade ederek, "Çok fazla çeşit çiçek var. Aslında laleler en sevdiğim çiçekler. Bu yüzden bugün kendimi cennetteymiş gibi hissediyorum" diye konuştu.
Mironovich, "Herkesin bir fırsat bulup buraya gelerek doğanın güzelliğini ve insanların bizim için sunduklarının tadını çıkarması gerek" dedi.
Fransa'nın Paris kentinden erkek arkadaşı ile Keukenhof'u ziyarete gelen Irene Picco da "Çok büyüleyici. Çiçeklerin kokularını seviyorum ve renkleri harika. Kendimi sanki bir resmin içindeymişim gibi hissediyorum. Çiçekleri ve renkleri çok seviyorum" ifadesini kullandı.
Picco, nisan ayında bahçeyi ziyaret etmenin tam zamanı olduğuna dikkati çekerek, lale bahçesini tekrar ziyaret etmek istediğini dile getirdi.
Filipinlerden Hollanda'ya tatil için gelen Kristine Burgos da lale bahçesinin çok büyük olduğunu söyledi.
Burgos, "Çok çeşitli çiçekler var. Farklı çiçek türlerini, renklerini görmekten ve kokularını duymaktan hoşlanıyoruz. Çok doğal. Doğanın içinde ve kuş seslerini duymak çok güzel" diye konuştu.
HOLLANDA'DA YILDA 4 MİLYARDAN FAZLA LALE SOĞANI ÜRETİLİYOR
Keukenhof'un resmi verilerine göre, ziyaretçiler arasında Hollandalılardan sonra Almanlar, Fransızlar, İngilizler, Çinliler ve ABD'liler ilk sıralarda yer alıyor. Parkın ziyaretçilerinin yüzde 80'i yabancı turistlerden oluşuyor.
1950'de kurulan Keukenhof'u ilk yıl 236 bin kişi ziyaret etmişti.
Keukenhof'un, aynı zamanda Hollandalı lale soğanı ve çiçek üreticilerinin ürünlerini sergilediği uluslararası platform özelliği de bulunuyor.
Ana vatanı Türkiye olmasına karşın Hollanda ile özdeşleşen lale, ülkenin ekonomisinde önemli yere sahip. Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı üreten Hollandalılar, bunların yarıya yakınını ihraç ediyor.