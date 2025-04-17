Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof ziyarete açıldı

"KENDİMİ SANKİ BİR RESMİN İÇİNDEYMİŞİM GİBİ HİSSEDİYORUM"

Ziyaretçilerden Rus Asia Mironovich, Keukenhof'u ilk defa ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini ifade ederek, "Çok fazla çeşit çiçek var. Aslında laleler en sevdiğim çiçekler. Bu yüzden bugün kendimi cennetteymiş gibi hissediyorum" diye konuştu.