Japon otomobil üreticisi Honda, ürettiği 'çim biçme makinesini' piste çıkardı. Mean Mower adı verilen araç, Almanya'daki Lausitzring pistinde ulaştığı 242.99 km/s hız ile 'dünyanın en hızlı çim biçme makinesi' unvanını almaya hak kazandı.

Mean Mower'in, markanın 'HF 2622' çim biçme makinesinin modifiyeli versiyonu olduğu açıklandı.

Yapılan aıklamaya göre, araçta kullanılan 4 silindirli 999 cc'lik motor, 192 beygir güç ve 114 Nm tork değeri sunuyor. Mean Mower'ın Lausitzring'deki rekor denemesinde 0'dan 160 km/s hıza ise 6.29 saniyede çıktığı kaydedildi.

5 YIL ÖNCE DE REKOR KIRMIŞTI

Honda'nın yarış takımı tarafından geliştirilen Mean Mower, şirketin İngiltere fabrikasında üretildi. 10 inc boyutunda ATV tekerlekleri ile donatılan Mean Mower'da, 6 ileri şanzımana yer veriliyor.

Aracın standart çim biçme makinesi HF 2622'ye göre farkını ise biçme bıçaklarının çıkarılmış olması, direksiyonu ve koltuğu oluşturuyor.

Honda'nın bir çim makinesi ile hız denemesi ilk değil. 2014 yılında Mean Mower'in 109 beygirlik ilk nesli ile de aynı denemeyi gerçekleştiren Japon üretici, o dönem çim biçme makinesinin ulaştığı 187.6 km/s hız ile yine bir rekora imza atmıştı.