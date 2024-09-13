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        Haberler Dünya Dünyanın 'en korkunç vücut geliştirmecisi' Illia 'Golem' Yefimchyk 36 yaşında öldü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Dünyanın 'en korkunç vücut geliştirmecisi' Illia 'Golem' Yefimchyk 36 yaşında öldü

        Dünyanın "en korkunç vücut geliştirmecisi" olarak bilinen ve günde yedi öğün yemek yiyen Belaruslu adam 36 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 21:24 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:24
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        Ünlü vücut geliştirmeci 36 yaşında öldü
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        "Mutant" lakabıyla tanınan Yefimchyk, günlük 7 öğün yemek yiyerek 16.500 kalori aldığı biliniyordu. Yefimchyk'in 6 Eylül'de evinde kalp krizi geçirdiği ve eşi Anna'nın ambulansı beklerken kalp masajı yaptığı öğrenildi.

        Anna yaptığı açıklamada, "Kalbi iki gün boyunca tekrar atmaya başladı ancak doktor bana beyninin öldüğüne dair kötü haber verdi" dedi.

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        #HABER
        #Illia Golem Yefimchyk
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