Dünyanın 'en korkunç vücut geliştirmecisi' Illia 'Golem' Yefimchyk 36 yaşında öldü Dünyanın "en korkunç vücut geliştirmecisi" olarak bilinen ve günde yedi öğün yemek yiyen Belaruslu adam 36 yaşında hayatını kaybetti

Habertürk Giriş: 13.09.2024 - 21:24 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:24 facebook

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