Dünyanın en mutlu eden ve en çok üzen şarkısı belli oldu! İşte o parçalar

The National News'de yer alan bir habere göre; HappyOrNot isimli bir veri şirketi yılın en mutlu eden ve en hüzünlendiren şarkılarını belirledi.

Durham Üniversitesi müzik uzmanı Annaliese Micallef Grimaud'un yardımıyla araştırmacılar, 2022 Spotify verilerini analiz etti.