İki ödül kazandı

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iF Design Award 2021'de ürün disiplininde ev/sofra eşyası kategorilerinde Kütahya Porselen'in Rosa koleksiyonu ve atık malzemeler kullanılarak sofralara kazandırılan Hypnose isimli koleksiyonu, 2 ödüle layık görüldü.

Tümüyle atık materyaller kullanılarak Ecren İlter Duman ve Şule Eryılmaz tarafından tasarlanan, Kütahya Porselen'in yüksek teknolojisi ve inovasyondaki gücüyle üretilen Hypnose koleksiyonu, yüzde 100 geri dönüştürülmüş porseleni sofralara kazandırıyor. Bu yaklaşımıyla da geleceğe ilham veren, doğaya saygı duyan ve hypnotik etkiyi hissettiren sonsuz bir döngü yaratıyor. "Üretimde kullandığımız çeşitli ham madde atıklarını yüksek teknolojimiz ve inovatif yorumumuzla geri dönüştürerek Hypnose koleksiyonunu hayata geçirdik" diyen Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, koleksiyonun 'tek ve benzersiz' ürünlerden oluştuğunu vurguluyor.