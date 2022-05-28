Dünyanın en saçma binasının yüzde 70'i yıkıldı

Tüm katları söktükten sonra -3'e ineceğiz ve 2 ay sonra tamamen teslim edeceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 270 ton hurda geri dönüşüme gönderildi. Eksi katları da söküp dolgusunu da yaptıktan sonra yol kotunda teslim edeceğiz" diye konuştu.