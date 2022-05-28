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Dünyanın en saçma binasının yüzde 70'i yıkıldı

Google'da, 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan ve bu yılın başında yerine meydan yapılması için yıkımına başlanan 18 katlı Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası'nın yüzde 70'i yıkıldı. Yıkımda bugüne kadar elde edilen 270 ton hurda ise geri dönüşüme gönderildi

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DHA
  • 01
    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler

    Kahramanmaraş'ta 1994 yılında inşa edilen ve arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazılınca ilk sırada çıkan binanın yıkımı sürüyor.

     
  • 02
    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler

    DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı kent meydanı projesi kapsamında ocak ayında yıkımına başlanan binanın yüzde 70'i yıkıldı.

     
  • 03
    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler

    45 METRELİK KOLONLAR YIKILINCA KURBAN KESİLDİ

    Kentin en işlek caddesi olan Trabzon Bulvarı'ndaki bina, tıraşlama tekniğiyle yıkılıyor. Büyük vinçlerle en tepeye çıkarılan iş makineleri tüm katları tek tek yıkarak aşağı iniyor.

     
  • 04
    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler

    Binanın her biri 45 metre uzunluğundaki 8 büyük kolonu da yıkıldı. İlgili firma son kolonun yıkılmasıyla birlikte kurban kesti.

     
  • 05
    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler

    Firma yetkilisi Kenan Türkmen, 8 kolonun kaza yaşanmadan, kimse zarar görmeden yıkılmasının önemli olduğunu ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
  • 06
    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler

    Yıkımda binadan çıkan demir, bakır, alüminyum gibi geri dönüştürülebilecek hurdaları molozlardan ayırdıklarını kaydeden Türkmen, "Yıkım çalışmamızın yüzde 70'i tamamlanmış vaziyette. 2 aylık çalışmamız kaldı.
  • 07
    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler

    Tüm katları söktükten sonra -3'e ineceğiz ve 2 ay sonra tamamen teslim edeceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 270 ton hurda geri dönüşüme gönderildi. Eksi katları da söküp dolgusunu da yaptıktan sonra yol kotunda teslim edeceğiz" diye konuştu.
  • 08
    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler
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    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler
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    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler
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    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler
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    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler
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    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler
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    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler
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    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler
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    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler
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    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler
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    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler
  • 19
    Dünyanın en saçma binası Türkiye'den! Binanın yüzde 70'i yıkıldı - Haberler

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