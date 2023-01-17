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HABERTURK.COM / Reuters

Dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Sibirya'ya bağlı Yakutistan'da termometreler eski 50 dereceyi gösterdi.

Moskova'nın 5 bin km doğusunda bulunan Yakutistan'da termometreler genellikle eksi 40 derecenin altına düşüyor. Ancak bazı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü ve hava sıcaklığı eksi 50 derece olarak kaydedildi.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, önümüzdeki günlerde sıcaklığın daha da düşeceği konusunda uyarıda bulundu ve termometrelerin eksi 60 dereceyi gösterebileceğini söyledi.

Dışarıya iki atkı, iki çift eldiven ve çok sayıda şapka giyerek çıkan Anastasia Gruzdeva, Reuters'a verdiği demeçte, "Bununla savaşamazsın. Ya uyum sağlayıp ona göre giyinirsin ya da acı çekersin. Şehirdeki soğuğu gerçekten hissetmiyorsunuz. Ya da belki de beyniniz sizi buna hazırlıyor ve size her şeyin normal olduğunu söylüyor." dedi.