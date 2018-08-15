Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri açıklandı

Dünyanın en yaşanılabilir şehri neresi? Bu sorunun yanıtını arayan bir kuruluş, şehirleri tek tek inceledi ve bunun sonunda bir liste hazırladı... Listenin 1'inci sırasında Avusturya'nın başkenti Viyana yer alırken son sırasında ise Suriye'nin başkenti Şam var