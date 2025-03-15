"TARİHİ KÖPRÜLER ARASINDA EN KÜÇÜK VE EN ESKİ KÖPRÜ"

Dünya genelinde benzer köprülerden farklılık gösterdiğini dile getiren Çatalkaya, "Irgandı Çarşılı Köprüsü, tarihi köprüler arasında en küçük ve en eski olanlardan biridir. Dünyada 4 taneden ilk yapılan köprü burası. 2 tane İtalya’da biri Venedik. Diğeri ise Bosna’da. En küçük ve en eski köprü bu köprü, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlamaktadır. Türkiye'deki 4 ilk köprüden 1'i olarak, Venedik ve Bosna'daki köprülerle benzerlik göstermektedir" dedi.