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        Haberler Sağlık Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı denemesi başlatıldı! Türkiye de o ülkeler arasında - Haberler | Sağlık Haberleri

        Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı denemesi başlatıldı! Türkiye de o ülkeler arasında

        Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 ülke, en sık görülen akciğer kanseriyle mücadele etmek ve nüksetmesini önlemek amacıyla tasarlanan aşıyı test etmeye başladı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 15:42 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:42
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        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
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        Bilim insanları, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yedi ülkede dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı denemesini başlattı.

        BioNTech tarafından geliştirilen aşı (BNT116), en yaygın akciğer kanseri türü olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini hedef almak üzere tasarlandı.

        Aşının; bağışıklık sistemini küçük hücreli olmayan akciğer kanserine özgü tümör belirteçlerini tanıması ve bunlara saldırması için eğiterek kanser hücrelerini ortadan kaldırması ve nüksetmelerini önlemesi amaçlanıyor.

        İngiltere, ABD, Almanya, İspanya ve Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerde de gerçekleştirilecek olan deneme, akciğer kanseri tedavisinde çığır açacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

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        Akciğer kanseri, dünya çapında kanserden ölümlerin önde gelen nedeni olmaya devam etmekte olup yılda yaklaşık 1.8 milyon ölümden sorumlu. Özellikle ilerlemiş vakalarda sağkalım oranları ise oldukça düşük.

        Faz 1 klinik araştırma, altısı Birleşik Krallık'ta olmak üzere 34 araştırma sahasında yürütülüyor. The Guardian'da yer alan habere göre, Birleşik Krallık'taki ilk hastaya salı günü aşı uygulanarak araştırmada kritik bir dönüm noktası kaydedildi.

        SAĞLIKLI HÜCRELERİ KORUYOR, KANSER HÜCRELERİNE SALDIRIYOR

        Erken evreden ileri evreye veya nükseden akciğer kanserine kadar çeşitli evrelerde olan yaklaşık 130 hasta, immünoterapinin yanı sıra aşıyı da yaptırarak denemeye katılacak. BNT116'da kullanılan mRNA teknolojisi, COVID-19 aşılarındakine benzer olup, geleneksel kemoterapinin aksine, bağışıklık sistemini sağlıklı hücreleri korurken kanser hücrelerine saldırmaya teşvik ederek çalışıyor.

        Aralarında University College London Hastanelerinden Siow Ming Lee'nin de bulunduğu uzmanlar, bu araştırmayı kanser araştırmalarında “çok heyecan verici yeni bir dönemin” başlangıcı olarak görüyor.

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        İlk katılımcılardan biri olan Londralı 67 yaşındaki bilim insanı Janusz Racz, bilimin ilerlemesine olan inancı nedeniyle denemeye katıldı. Mayıs ayında teşhis konulan Racz, yeni tedavinin kanserini ortadan kaldırmaya yardımcı olacağını ve etkili kanser tedavileri geliştirmeye yönelik küresel çabalara katkıda bulunacağını umuyor.

        Racz, haftada birden fazla enjeksiyon ve ardından bir yıl boyunca periyodik dozlar içeren sıkı bir tedavi rejimine tabi tutulacak.

        "AŞI BİNLERCE HAYAT KURTARABİLİR"

        Deneme ilerledikçe, araştırmacılar aşının akciğer kanseri nüksünü önlemedeki etkinliğini göstermeyi ve potansiyel olarak dünya çapında standart bir tedavi haline getirmeyi amaçlıyor.

        Birleşik Krallık Bilim Bakanı Lord Vallance, aşının binlerce hayat kurtarma potansiyelinin altını çizerek denemeye ilişkin iyimserliğini dile getirdi.

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