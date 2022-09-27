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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan “Ekonomik Dönüşüm Zirvesi” kapsamında, dünyanın önde gelen ekonomistleri “Pandemi sonrası dönemde iktisat paradigmasında dönüşüm ve yükselen ülkeler” ana teması etrafında yeni ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatları değerlendirecekler.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirvede, Prof. Charles Yuji Harioka, Prof. David B. Audretsch, Prof. Cheng Hsiao, Prof. Jonathan A. Batten, Prof. Douglas Cumming ve 12 ülkeden pek çok akademisyen son dönemdeki iktisadi gelişmeler ile ilgili görüşlerini paylaşacak.

Günün ikinci paneli, “Gelişmekte olan ülkeler için yatırım-üretim-ihracat modelinin önemi” oturumunda Indiana Üniversitesi’nde Ordinaryüs Profesör unvanına ve Ekonomik Kalkınma Kürsüsü’ne sahip olan Prof. David Audretsch yer alacak. Audretsch araştırmalarında, girişimcilik, hükümet politikası, yenilikçilik, ekonomik kalkınma ve küresel rekabet gücü arasındaki bağlantılara odaklanıyor.

Üçüncü panel olan “Yeni dönemde altyapı yatırımlarının artan önemi” konuşmacıları arasında bulunan Prof. Cheng Hsiao’nun araştırmaları kamu hizmeti talep analizine, politika etkilerinin ölçülmesine, Çin’in finansal reformu ve altyapı yatırımlarına vb. odaklanan teorik ve uygulamalı ekonometriyi içeriyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FİNANS PİYASALARINI NASIL ETKİLEYECEK?

“Yeni dönemde büyümeyi destekleyeci finansal mimarinin önemi” başlıklı günün son panelinin konuşmacıları arasındaysa Prof. Jonathan A. Batten ve Prof. Douglas Cumming yer alıyor. Batten, Covid-19 sonrası dünya çapında beklenen yenilenebilir enerjiye geçişin bankacılık ve finans piyasaları üzerindeki etkisinin değerlendirmesine; iklim değişikliğinin etkilerine yönelik portföy ayarlamasına ve çok uluslu şirketlerin uluslararası sermaye piyasalarındaki rollerine odaklanıyor.