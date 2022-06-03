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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek projelerini tanıttı: 2023'te en çok kupa bizim olaca
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Dursun Özbek projelerini tanıttı: 2023'te en çok kupa bizim olacak

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, düzenlediği lansmanla projelerini tanıttı. Özbek, "2023'te hedefimizi paylaşmak istiyorum. Galatasaray, 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacak. Artık barışalım. Galatasaray en fazla ihtiyacı olan şey barışmaktır. Biz büyük Galatasaray ailesiyiz, barışmaya ihtiyacımız var. Eğer seçilirsek, barışmayı sağlayacağımın sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı

Dursun Özbek projelerini tanıttı: 2023'te en çok kupa bizim olaca

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçimde başkan adaylarından biri olan Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu. Projelerini anlattığı lansmanda konuşan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"SORUNLAR BİRLİKTE HAREKET EDEREK ÇÖZÜLÜR"

"Galatasaray'ın geleceğini belirleyecek çok önemli günlerden geçiyoruz. Kulübümüzün dertleri çok büyük ama biz zoru gördük diye boyun eğecek değiliz. Çünkü Galatasaray'ın şanlı tarihinde en zor anlarda bile mücadele etmek var. Bu zor durumlardan herkesin kıskandığı başarı hikayeleri çok. Ben, Galatasaray'ın sorunlarını birbirimizle kavga ederek değil birlikte hareket ederek çözüleceğine inanıyorum. Bunun için 1.5 yıldır adayları birleştirmeye çalışıyorum. 2021 seçim öncesi adaylarla görüştüm. 5 adaylı seçimin faydası olmaz, zararı olur dedim. Çeşitli nedenlerle birleşme olmadı. 30 Nisan öncesi de Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile yine görüştüm. Bu dakikadan sonra elimi taşın altına koymam gerekiyordu. Bu çağrımı yeniledim. Metin (Öztürk) kardeşim büyük bir özveride bulunarak, bu yolu birlikte yürümeyi kabul etti."

"ÖNCELİKLİ HEDEF MALİ BAĞIMSIZLIK"

"Benim bir tane amacım var. O da Galatasaray'ı mali açıdan güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek. Ekonomik durumun bozulması Galatasaray'ı bazı mecburiyetlere itti. Bunlardan en önemlisi Bankalar Birliği anlaşmasıdır. Bu anlaşması o dönem gerekliydi. O dönem kulübün hareket alanını arttırmaya yönelikti ve iyi bir şeydi. Bugün geldiğimiz noktada bu konuda çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bankalar Birliği anlaşması nedir; Kulübün bütün gelirleri konsorsiyumun liderliğini yaptığı bir bankada toplanıyor, kulübün diğer bankalardaki hesaplarına bir lira dahi gitmiyor. Konsorsiyum, devlete ait vergilerini tahsil ettikten sonra, kime ödeme yapacaksan bana bildir diyor kulübe. Yani nakit akışı, başkalarının emrinde. Ayrıca federasyonda iki tane yetkilisi var, turnuvalara katılmak için lisans almanıza karar veren kişiler. Temel değerlerinde özgülük olan bir kulübün bu durumu kabul etmesi mümkün, bu kabul edilebilir bir şey mi? Bizim bu prangadan kurtulmamız gerekiyor. Bu şartlarda sportif başarı kazanmamız mümkün değil. Bu nedenle Öncelikli hedefimiz kulübü yeniden mali bağımsızlığını kazandırmak."

"2023'TE EN ÇOK KUPAYI ALAN GALATASARAY OLACAK"

"2023'te hedefimizi paylaşmak istiyorum. Galatasaray, 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacak. Artık barışalım. Galatasaray en fazla ihtiyacı olan şey barışmaktır. Biz büyük Galatasaray ailesiyiz, barışmaya ihtiyacımız var. Eğer seçilirsek, barışmayı sağlayacağımın sözünü veriyorum."

FATİH TERİM AÇIKLAMASI!

Lansmanın ardından da basın mensuplarına konuşan Dursun Özbek, teknik direktör ve Fatih Terim için sorusuna şu yanıtı verdi:

"Fatih Hoca'nın seçim arifesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil. Biz Galatasaray için en iyisini yapacağız. Yetkiyi alırsak, herkesin gıpta ile bakacağı bir takım kuracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz en iyi takımı kurabiliriz ama taraftarımızın bizim arkamızda durması, bizi desteklemesi lazım. Burada kimin seçildiğinin bir önemli yok. Taraftarımız yanımızdan eksik olmasın." açıklamasını yaptı.

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