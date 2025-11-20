HT Spor, futbol gündemine yön veren bir röportaja daha imza atıyor! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu akşam Habertürk TV - HT Spor ortak yayınında merak edilen soruları yanıtlayacak. Özel yayın aynı zamanda web sitesi üzerinden canlı ve kesintisiz olarak izlenebilecek. İşte, 20 Kasım 2025 Perşembe Dursun Özbek röportajı canlı izleme ekranı