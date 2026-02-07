Dursun Özbek'ten İsa Doğan'a ziyaret

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor arasında RAMS Park'ta oynanan müsabakada sarı-siyahlıların kalecisi İsa Doğan ile sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu, hava topu mücadelesinde çarpışmış, İsa daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda yüz kırıkları tespit edilen İsa Doğan ameliyat olmuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu birlikte İsa Doğan'ı hastanede ziyaret etti.