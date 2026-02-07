Habertürk
        Dursun Özbek'ten İsa Doğan'a ziyaret - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten İsa Doğan'a ziyaret

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte sarı-siyahlıların kalecisi İsa Doğan'ı hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 14:57 Güncelleme: 07.02.2026 - 14:57
        Dursun Özbek'ten İsa Doğan'a ziyaret
        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor arasında RAMS Park'ta oynanan müsabakada sarı-siyahlıların kalecisi İsa Doğan ile sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu, hava topu mücadelesinde çarpışmış, İsa daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda yüz kırıkları tespit edilen İsa Doğan ameliyat olmuştu.

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu birlikte İsa Doğan'ı hastanede ziyaret etti.

