\u0130HA n\u0131n haberine g\u00f6re; Bal\u0131kesir B\u00fcy\u00fck\u015fehir ve Dursunbey Belediyesinin ortakla\u015fa d\u00fczenledi\u011fi 3 Eyl\u00fcl kurtulu\u015f \u015fenliklerinde Aydilge ve Mehmet Erdem konserine binlerce ki\u015fi kat\u0131ld\u0131. Dursunbey\u2019in d\u00fc\u015fman i\u015fgalinden kurtulu\u015funun 97. y\u0131l\u0131 kutland\u0131. G\u00fcnd\u00fcz saatlerinde Avc\u0131l\u0131k ve At\u0131c\u0131l\u0131k \u0130htisas Kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn organizasyonu ile d\u00fczenlenen at\u0131c\u0131l\u0131k m\u00fcsabakalar\u0131 g\u00fcn boyu devam etti. Kurtulu\u015f g\u00fcn\u00fc ile ilgili a\u00e7\u0131klama yapan Dursunbey Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ramazan Bah\u00e7avan, \u201cBug\u00fcn Dursunbey imizin d\u00fc\u015fman i\u015fgalinden kurtulu\u015funun 97. y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc. Destanlarla dolu bu g\u00fcn\u00fc kutlaman\u0131n mutlulu\u011fu i\u00e7indeyiz. 30 A\u011fustos zaferi ile birlikte i\u015fgalcileri geldikleri gibi geri g\u00f6ndererek, ilerleyi\u015fini s\u00fcrd\u00fcren \u015fanl\u0131 T\u00fcrk ordusu, 3 Eyl\u00fcl g\u00fcn\u00fc Dursunbey e gelerek kurtulu\u015fu m\u00fcjdelemi\u015ftir\u201d dedi. \u00d6\u011fle namaz\u0131 \u00f6ncesi merkez \u00c7ar\u015f\u0131 Camii nde okunan mevlid-i \u015ferif ile devam eden kutlamalar, Kent Meydan\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen mehter konseri sonras\u0131 kortej e\u015fli\u011finde Saz mesire alan\u0131na ta\u015f\u0131nd\u0131. Atl\u0131 ok\u00e7uluk ekibinin sava\u015f sanatlar\u0131 g\u00f6sterisi ilgiyle izlenirken, \u00f6zellikle akrobasi g\u00f6sterileri izleyenlerin nefesini kesti. At\u0131c\u0131l\u0131k m\u00fcsabakalar\u0131nda dereceye girenlere Dursunbey Belediyesi taraf\u0131ndan \u00e7e\u015fitli hediyelerin verildi\u011fi \u015fenlik kurtulu\u015f konseri ile devam etti. \u0130lk sahne alan \u00fcnl\u00fc sunucu Do\u011fukan Alsay, konsere kat\u0131lan binlerce ki\u015fiyi konserin co\u015fkusuna haz\u0131rlad\u0131. Do\u011fukan Alsay\u2019\u0131n ard\u0131ndan bir\u00e7ok dizinin m\u00fczi\u011fini yapan \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Aydilge sahne ald\u0131. Aydilge, hareketli par\u00e7alar\u0131 ile konser alan\u0131n\u0131n dolduran Dursunbeylileri co\u015fturdu. Mehmet Erdem de sevilen par\u00e7alar\u0131n\u0131 seslendirdi. Gece ge\u00e7 saatlere dek s\u00fcren konserin sonunda her iki sanat\u00e7\u0131ya Dursunbey Belediyesi K\u00fclt\u00fcr ve Sosyal \u0130\u015fler M\u00fcd\u00fcr\u00fc Fahri Bah\u00e7avan ve Belediye Meclis \u00dcyesi \u0130smail Tahtal\u0131 taraf\u0131ndan \u00e7e\u015fitli hediyeler verildi. "SIRILSIKLAM A\u015eIK OLMAK B\u00d6YLE B\u0130R \u015eEY" \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri\r \r \r \r \r \u00a0