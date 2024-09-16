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        Haberler Bilgi Ekonomi Durukan Şekerleme halka arz sonuçları açıklandı! Durukan Şekerleme kaç lot verdi ve ne zaman işlem görecek?

        Durukan Şekerleme halka arz sonuçları açıklandı! Durukan Şekerleme ne zaman işlem görecek?

        Durukan Şekerleme 11-12 Eylül tarihlerinde 17 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplam işlemlerinin sona ermesinin ardından halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, Durukan Şekerleme kişi başına düşen lot miktarı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanmış oldu. İşte Durukan Şekerleme halka arz sonuçları ve hissenin borsada işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 18:40 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:32
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        Durukan Şekerleme halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz büyüklüğü 722 milyon 500 bin TL olarak açıklanan şirket, yüzde 31.58 halka açıklık oranına sahip. 689.338 kişinin katılım gösterdiği halka arzda satılan paylar eşit olarak dağıtıldı. Peki, Durukan Şekerleme kaç lot verdi, ne zaman borsada işlem görecek? İşte 'DURKN' BIST koduyla Durukan Şekerleme hissesinin Ana Pazar'da işlem göremeye başlayacağı tarih...

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        DURUKAN ŞEKERLEME TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

        Durukan Şekerleme 11-12 Eylül tarihinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topladı.

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        DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Firma toplamda 42 milyon 500 bin lot dağıttı. Kişi başına ortalama olarak 1037 TL değerinde 61 lot düştü. Firmanın halka arzına 689 bin 338 kişi katıldı.

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        DURUKAN ŞEKERLEME NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        Firma 17 Eylül Salı günü BIST'te işlem görmeye başlayacak.

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        DURUKAN ŞEKERLEME KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Durukan Şekerleme katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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        DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ

        Yüzde 40-45 Üretim kapasitesi artırıcı yatırımlar ve/veya güneş enerjisi yatırımı (GES).

        Yüzde 35-40 İşletme sermayesi.

        Yüzde 15-25 Finansal borçların ödenmesi.

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        DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Firmanın halka arz açıklığı yüzde 31.58; halka arz büyüklüğü ise 722 milyon TL olarak açıklandı. Ayrıca şirket, katılım endeksine ve T1-T2 kullanımına uygun.

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