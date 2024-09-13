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        Haberler Bilgi Ekonomi Durukan Şekerleme halka arz sonuçları açıklandı! Durukan Şekerleme kişi başına kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        Durukan Şekerleme halka arz sonuçları açıklandı! Durukan Şekerleme kişi başına kaç lot verdi?

        11-12 Eylül tarihlerinde talep toplayan Durukan Şekerleme halka arz sonuçları açıklandı. Hisse fiyatı 17 TL olan firma, halka arzdan elde ettiği geliri; güneş enerjisi yatırımı, işletme sermayesi ve borç ödemek için kullanacak. Peki, Durukan Şekerleme kişi başına kaç lot verdi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 14:55 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:55
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        Yatırımcıların merakla beklediği Durukan Şekerleme halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 500 binden fazla katılım oldu. Şirket, 'DURKN' BIST kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. İşte, Durukan Şekerleme halka arz sonuçları diğer detaylar...

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        DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Firma toplamda 42 milyon 500 bin lot dağıttı. Kişi başına ortalama olarak 1037 TL değerinde 61 lot düştü. Firmanın halka arzına 689 bin 338 kişi katıldı.

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        DURUKAN ŞEKERLEME NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        Firmanın henüz borsada işlem göreceği tarih açıklanmadı.

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        DURUKAN ŞEKERLEME HİSSE FİYATI NEDİR?

        Firmanın hisse fiyatı 17 TL olarak belirlendi.

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        DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ

        Yüzde 40-45 Üretim kapasitesi artırıcı yatırımlar ve/veya güneş enerjisi yatırımı (GES).

        Yüzde 35-40 İşletme sermayesi.

        Yüzde 15-25 Finansal borçların ödenmesi.

        6

        DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Firmanın halka arz açıklığı yüzde 31.58; halka arz büyüklüğü ise 722 milyon TL olarak açıklandı. Ayrıca şirket, katılım endeksine ve T1-T2 kullanımına uygun.

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