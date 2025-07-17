Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dürzi gruptan koridor talebi | Dış Haberler

        Dürzi gruptan koridor talebi

        Dürzi liderlerden Hikmet el-Hecri Suriye'de PKK/YPG terör örgütü işgalinde bulunan bölgelere koridor açılmasını talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 15:46 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dürzi grup YPG işgal bölgesine koridor açılmasını istedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Şam yönetimiyle çatışan Hikmet el-Hecri grubu, terör örgütü PKK/YPG işgal sahasına koridor açılmasını talep etti.

        Dürzilerin önde gelen liderlerinden Hikmet el-Hecri'nin açıklamalarının yayınlandığı sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, Süveyda ilindeki yaşam alanlarından PKK/YPG'nin işgalinde olan ülkenin kuzeydoğusundaki bölgelere "yol açılması" istendi.

        Ürdün Kralı 2. Abdullah'a da çağrıda bulunulan açıklamada, Süveyde ve Ürdün arasında bir sınır geçişinin açılması talep edildi.

        Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, önceki akşam Haseke kent merkezinde yandaşlarına Süveyda'da güvenlik güçleriyle çatışan gruplara destek eylemi tertipletmişti.

        REKLAM

        Örgüt halihazırda da Süveyda'ya "insani yardım" adı altında bir sevkiyat yapmaya hazırlanıyor.

        PKK/YPG önceki gün de Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafır bölgesinde Suriye ordusu ile çatışmaya girip ardından bölgeye takviye unsurlar sevk etmişti.

        Saldırı ve sevkiyatın, Suriye ordusunun güneyde silahlı gruplarla meşgul olduğu bir zamanlamayla yapılması dikkatleri çekmişti.

        Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

        ⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

        Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

        Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

        Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

        İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

        Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

        Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek