Dürzi gruptan koridor talebi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Şam yönetimiyle çatışan Hikmet el-Hecri grubu, terör örgütü PKK/YPG işgal sahasına koridor açılmasını talep etti.

Dürzilerin önde gelen liderlerinden Hikmet el-Hecri'nin açıklamalarının yayınlandığı sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, Süveyda ilindeki yaşam alanlarından PKK/YPG'nin işgalinde olan ülkenin kuzeydoğusundaki bölgelere "yol açılması" istendi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'a da çağrıda bulunulan açıklamada, Süveyde ve Ürdün arasında bir sınır geçişinin açılması talep edildi.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, önceki akşam Haseke kent merkezinde yandaşlarına Süveyda'da güvenlik güçleriyle çatışan gruplara destek eylemi tertipletmişti.

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Örgüt halihazırda da Süveyda'ya "insani yardım" adı altında bir sevkiyat yapmaya hazırlanıyor.

PKK/YPG önceki gün de Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafır bölgesinde Suriye ordusu ile çatışmaya girip ardından bölgeye takviye unsurlar sevk etmişti.

Saldırı ve sevkiyatın, Suriye ordusunun güneyde silahlı gruplarla meşgul olduğu bir zamanlamayla yapılması dikkatleri çekmişti.