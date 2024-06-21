Düşen tespihini almak isterken ölümün kıyısından döndü!

Esenyurt'ta bir kişi, düşen tespihini almaya çalışırken dengesini kaybederek iki duvar arasındaki boşluğa düştü.

DHA'nın haberine göre düştüğü yerde mahsur kalan vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saat 11.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Merkez Cami önünde yaşandı. İddiaya göre bir kişi, cami duvarı ile tek katlı bina arasındaki boşluğa tespihini düşürdü. Tespihini almak için demir mazgalı kaldıran kişi, dengesini kaybederek boşluğa düştü. REKLAM

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU Sesleri duyan vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla boşluğa düşen kişiyi kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan kişinin yaralanarak kanlar içinde kaldığı ve vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu görüldü.