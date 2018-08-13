Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, 11 Ağustos 2018 günü saat 12.30'da Pendik Kavakpınar Mahallesi Şenyol Sokak 47 numarada meydana gelen yüksekten düşme olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yüksekten düşerek hayatını kaybeden Pakistan uyruklu Milal M.'nin ayağına gömleğinin bağlı olduğunun görülmesi üzerine cinayet şüphesi üzerinde duruldu. Ancak yapılan araştırmada Milal M.'nin akli dengesinin bozuk olduğu belirlenirken, olay günü de en son ailesiyle görüşen gencin binanın 3. katından atlayarak intihar ettiği ihtimali ağırlık kazandı.





Polis olayla ilgili gencin ev arkadaşlarının ve çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Milal M. ile aynı evde yaşayan Pakistan uyruklu İmtiyaz Ahmet Zimindar ifadesinde, "Milal'in ruhsal problemleri vardı. Ben olay sırasında arka odada yatıyordum. Evi bize kiralayan Pakistan uyruklu Ahmed, Ulfed ve Nadim'in Milal'ın odasında olduğunu duydum. Bu kişiler Milal ile ev masrafları nedeniyle tartıştı. Ancak herhangi bir kavga sesi duymadım. Milal'in de ailesiyle telefonda konuşmak istediğini ve konuştuğunu duydum. Birkaç dakika sonra Milal'in camdan çığlık atması üzerine bir olay olduğunu düşünüp odamdan çıktım. Ulfed, Ahmed ve Nadim'in evden çıktıklarını görünec ben de onlarla birlikte çıktım ve Milal'in başına gittim" dedi.





Olay yeri yakınında oto lastik tamircisi olarak çalışan Güngör Yıldırım da "Dükkanın çaprazında bulunan binanın üst katlarından bir şahsın yere düştüğünü gördüm. Birkaç saniye sonra peşinden cama çıkan 2 Pakistanlı şahıs gördüm. Evden herhangi bağırışma ya da arbede sesi gelmedi" dedi.Olay yeri incelemesinde Milal M.'nin, sağ ayağında iki düğüm atılmış bir gömleğin olduğu, vücudunda ezilen baş kısmı hariç yeni sayılabilecek herhangi bir sıyrık veya yaranın olmadığı, düştüğü tahmin edilen oda ve pencere civarında herhangi bir arbede dağınıklığına rastlanmadığı tespit edildi.

Milal M.'nin, düştüğü yeri 1. kattan itibaren gösteren işyeri kamera görüntüsünde de, yukarıdan ayakları üzerine düşen gencin 1. kat cam mermerine geldiği esnada buraya ayakları ile çarparak döndüğü ve yere başüstü düştüğü görüldü.Konuyla ilgili yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından nöbetçi cumhuriyet savcısı, olayın 'yüksekten düşme sonucu ölüm" olarak değerlendirilmesi talimatını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ