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Düşmeden önce masraflar yüzünden tartışmış

Pendik'te ayağında gömlek bağlı halde 3. kattan düşerek hayatını kaybeden Pakistan uyruklu Milal M.'nin psikolojik sorunları olduğu belirtilirken intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Ev arkadaşı "Ruhsal sorunları vardı. Ben arka odadayken diğer arkadaşlarla ev masrafları nedeniyle tartıştılar. Ama kavga sesi duymadım. Ailesiyle konuştu, sonra çığlığını duydum" dedi.

13.08.2018 - 13:33 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, 11 Ağustos 2018 günü saat 12.30'da Pendik Kavakpınar Mahallesi Şenyol Sokak 47 numarada meydana gelen yüksekten düşme olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yüksekten düşerek hayatını kaybeden Pakistan uyruklu Milal M.'nin ayağına gömleğinin bağlı olduğunun görülmesi üzerine cinayet şüphesi üzerinde duruldu. Ancak yapılan araştırmada Milal M.'nin akli dengesinin bozuk olduğu belirlenirken, olay günü de en son ailesiyle görüşen gencin binanın 3. katından atlayarak intihar ettiği ihtimali ağırlık kazandı.



"RUHSAL PROBLEMİ VARDI"

Polis olayla ilgili gencin ev arkadaşlarının ve çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Milal M. ile aynı evde yaşayan Pakistan uyruklu İmtiyaz Ahmet Zimindar ifadesinde, "Milal'in ruhsal problemleri vardı. Ben olay sırasında arka odada yatıyordum. Evi bize kiralayan Pakistan uyruklu Ahmed, Ulfed ve Nadim'in Milal'ın odasında olduğunu duydum. Bu kişiler Milal ile ev masrafları nedeniyle tartıştı. Ancak herhangi bir kavga sesi duymadım. Milal'in de ailesiyle telefonda konuşmak istediğini ve konuştuğunu duydum. Birkaç dakika sonra Milal'in camdan çığlık atması üzerine bir olay olduğunu düşünüp odamdan çıktım. Ulfed, Ahmed ve Nadim'in evden çıktıklarını görünec ben de onlarla birlikte çıktım ve Milal'in başına gittim" dedi.




GÖRGÜ TANIĞI: ARBEDE SESİ GELMEDİ

Olay yeri yakınında oto lastik tamircisi olarak çalışan Güngör Yıldırım da "Dükkanın çaprazında bulunan binanın üst katlarından bir şahsın yere düştüğünü gördüm. Birkaç saniye sonra peşinden cama çıkan 2 Pakistanlı şahıs gördüm. Evden herhangi bağırışma ya da arbede sesi gelmedi" dedi.



AYAĞINA BAĞLI GÖMLEK

Olay yeri incelemesinde Milal M.'nin, sağ ayağında iki düğüm atılmış bir gömleğin olduğu, vücudunda ezilen baş kısmı hariç yeni sayılabilecek herhangi bir sıyrık veya yaranın olmadığı, düştüğü tahmin edilen oda ve pencere civarında herhangi bir arbede dağınıklığına rastlanmadığı tespit edildi.



MERMERE ÇARPINCA BAŞ AŞAĞI DÜŞMÜŞ

Milal M.'nin, düştüğü yeri 1. kattan itibaren gösteren işyeri kamera görüntüsünde de, yukarıdan ayakları üzerine düşen gencin 1. kat cam mermerine geldiği esnada buraya ayakları ile çarparak döndüğü ve yere başüstü düştüğü görüldü.

SAVCILIK: YÜKSEKTEN DÜŞME NEDENİYLE ÖLÜM

Konuyla ilgili yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından nöbetçi cumhuriyet savcısı, olayın 'yüksekten düşme sonucu ölüm" olarak değerlendirilmesi talimatını verdi.

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