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Duştan sonra kullanın! Bu sabun ter kokusunu yok ediyor!

Terlemek normal fakat ter kokusu ne yazık ki normal karşılanmıyor. Ter kokusunu önleyebilmek bizim elimizde. Mucizevi sabun ile ter kokusundan eser kalmıyor. İşte ayrıntılar...

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  • Duştan sonra kullanın! Bu sabun ter kokusunu yok ediyor!

    Sıcak havalarda terleyen hatta hastalık sebebiyle sık sık ter kokusuna maruz kalan kişiler, birçok ürüne tonlarca para veriyor. Doğal ürünler ile kısa sürede ter kokusu yok olabiliyor. İşte ter kokusunu kökten çözen o sabun...
  • Duştan sonra kullanın! Bu sabun ter kokusunu yok ediyor!

    TUZ SABUNU

    İçeriğinde 70'ten fazla mineral bulunduran tuz sabunu, su ile temas ettiği zaman köpürmüyor. Uzmanlar, tuz sabununun düzenli kullanımında terlemeyi engellediğini belirtiyor. 
  • Duştan sonra kullanın! Bu sabun ter kokusunu yok ediyor!

    TUZ SABUNU NASIL KULLANILIR?

    Duş aldıktan sonra nemli vücuda sürülen tuz sabunu kurulanmadan kullanılması gereken bir üründür. Kurulama yapılırsa sabunun içerisindeki mineraller vücuda derinlemesine giremiyor ve havluda kalıyor. Bakterileri de yok eden tuz sabunu düzenli olarak haftada 3 ya da 4 kere kullanılmalıdır. Fazlası önerilmemektedir.

    **Hassas bir cildiniz var ise ya da cilt problemi yaşıyorsanız doktorunuza danışmadan kullanmayınız.**

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