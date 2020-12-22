Dut pekmezi; vücudunuzun gündelik demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca kansızlık (anemi) sorunu yaşayanlar için çok etkili bir doğal ilaçtır.

Dut Pekmezi Nasıl Yapılır?

Olgunlaşan dutlar dört kişi tarafından köşelerinden tutulan hasavan (bez) üzerine ağaçtan silkelenerek (Ağaçtan Dökülerek) kazanlara konur. Kazana dutları kapatacak kadar su konur ve çekirdeklerinden ayrılıncaya kadar kaynatılır. Kaynayan pekmez süzülüp dinlendirildikten sonra tekrar kazana konup birkaç kaynar gelinceye kadar kaynatılır ve geniş tabanlı kaplara konulur ve birkaç gün güneşte bırakılır.

Güneşlendirmenin ardından tekrar süzülerek saklanacağı kaplara alınır.

Dut Pekmezinin Faydaları Nelerdir?