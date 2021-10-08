"ÇOK GÜZEL ESERLER ORTAYA ÇIKMIŞ"

"Sanatla aram çok iyi." diyen Sarışın, "Contemporary'i 7 senedir keyifle takip ediyorum. Bu sene inanılmaz enstalasyonlar var. Çok güzel eserler çıkmış ortaya. Çok daha güçlü ve derdi olan eserler var. Bu sene benim de birkaç arkadaşımın eseri var. Heyecanla şimdi onların yanına gidiyorum." ifadelerini kullandı.