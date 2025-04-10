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        Haberler Gündem Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!

        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir evin duvarında gezinen 3 sincap, cep telefonuyla görüntülendi. Sincapların düz duvarda hiç zorlanmadan rahatlıkla gezmesi görenleri şoke etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:15
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        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
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        Karabük'te ilginç bir olay objektife yansıdı. Safranbolu ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Tuzcuçıkmazı Sokak’taki 2 katlı bir evin duvarında gezinen 3 sincabı gören kişi, cep telefonuyla kayda girdi.

        RAHATÇA DUVARDA GEZDİLER

        DHA'daki habere göre görüntülerde sincapların rahatlıkla duvarda gezindiği görüldü.

        GÖZDEN KAYBOLDULAR

        Sincaplar bir süre sonra gözden kayboldu.

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