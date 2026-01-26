Düzce'de 18 yaşındaki genç babasının tabancasıyla kazara kendini vurdu
Düzce’de evde babasının tabancasıyla uğraşan E.Ç. (18) ,silahın ateş almasıyla başından ağır yaralandı.
TABANCAYLA UĞRAŞIRKEN KAZARA TETİĞE DOKUNDU
DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Düverdüzü köyünde meydana geldi. E.Ç., ailesiyle yaşadığı evlerinde babasının tabancasıyla uğraştığı sırada, kazara tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan mermi, E.Ç.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ağır yaralanan E.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. E.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.