        Düzce'de 18 yaşındaki genç babasının tabancasıyla kazara kendini vurdu | Son dakika haberleri

        Düzce'de 18 yaşındaki genç babasının tabancasıyla kazara kendini vurdu

        Düzce'de evde babasının tabancasıyla uğraşan E.Ç.,silahın ateş almasıyla başından ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 09:35 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:35
        Babasının tabancasıyla kendini vurdu
        Düzce’de evde babasının tabancasıyla uğraşan E.Ç. (18) ,silahın ateş almasıyla başından ağır yaralandı.

        TABANCAYLA UĞRAŞIRKEN KAZARA TETİĞE DOKUNDU

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Düverdüzü köyünde meydana geldi. E.Ç., ailesiyle yaşadığı evlerinde babasının tabancasıyla uğraştığı sırada, kazara tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan mermi, E.Ç.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Ağır yaralanan E.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. E.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #düzce
        #Son dakika haberler
