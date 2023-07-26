Düzce'de antik kentteki kazı çalışmalarında sona yaklaşılıyor

Düzce için bu kazıları son derece önemsiyorum, göreve geldiğimden beri bu kazıların üzerindeyim. Düzce Belediyesi bütün gücüyle bu kazıları yürütüyor. Batı Karadeniz Bölgesi'nde, İstanbul ve Ankara'ya en yakın antik tiyatroyu gün yüzüne çıkarıp restore ettikten sonra ziyarete açacağız."

12 Şurada Paylaş!









"Burası 'Batı Karadeniz'in Efes'i olacak bir yer. O yüzden büyük bir heyecanla kazıyoruz. Sadece kazmakla kalmayacağız, restore de edeceğiz. Ayrıca kazılarda ortaya çıkan eserleri sergileyebileceğimiz bir müze de inşa edeceğiz.