        Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 121 şüpheli yakalandı

        Düzce'de Jandarma ve Polis birimlerinin suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yaptığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 121 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 22'si tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 13:04 Güncelleme: 01.01.2026 - 13:04
        Düzce'de 121 şüpheli yakalandı
        Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 121 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 22’si tutuklandı.

        18 BİN KİŞİ SORGULANDI

        İHA'daki habere göre; Polis ve Jandarma birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçleri tarafından 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 18 bin kişi sorgulandı.

        22 KİŞİ TUTUKLANDI

        Aralarında aranan 121 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 22’si adli makamlarca tutuklandı. Denetimlerde 2 tabanca, 8 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 510 mermi ve 4 kartuş ele geçirildi.

