Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 121 şüpheli yakalandı

Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 121 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 22’si tutuklandı.

18 BİN KİŞİ SORGULANDI

İHA'daki habere göre; Polis ve Jandarma birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçleri tarafından 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 18 bin kişi sorgulandı.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında aranan 121 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 22’si adli makamlarca tutuklandı. Denetimlerde 2 tabanca, 8 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 510 mermi ve 4 kartuş ele geçirildi.