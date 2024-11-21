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        Haberler Gündem Düzce'de evinde 3 kilo 425 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Düzce'de evinde 3 kilo 425 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen operasyonda 3 kilo 425 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 00:33 Güncelleme: 21.11.2024 - 00:33
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        Evinde esrar ele geçirilen kişi tutuklandı
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        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışmaları kapsamında Akçakoca ilçesinde bir kişinin uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı.

        Şüphelinin evinin belirlenmesinin ardından ekipler, ev ve uzantılarında narkotik dedektör köpeklerin desteğiyle yaptıkları aramalarda 3 kilo 425 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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