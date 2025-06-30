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        Haberler Gündem Çevre Düzce'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı | Son dakika haberleri

        Düzce'de yangın riski taşıyan ormanlık alanlara girişler yasaklandı

        Düzce Valiliği, orman yangını riski taşıyan bölgelere girişlerin 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 13:45 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:45
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        Düzce'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
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        Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler çerçevesinde, ülke genelinde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artması, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak orman yangını riskinin yükselebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

        Orman yangınlarının önlenebilmesi amacıyla birtakım tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İl sınırları içindeki tüm ormanlık alanlara, yetkili ya da orman idaresi tarafından zorunlu sebeplerle izin verileceklerin dışında yapılacak girişler ile 2. maddede ayrılmış yerlerin dışındakilere girişler 1 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklandı" ifadeleri kullanıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile bağlı birimlerinin yönetiminde belirlenen yerler dışındaki ormanlık alanlarda ateş yakılması, mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü kullanılarak ateşli piknik yapılmasının yasaklandığı anlatılan açıklamada, yer ateşi yakılmamak kaydıyla belirlenen orman parkı alanlarında 10.00-19.00 saatleri arasında ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver kullanılarak piknik yapılabileceği kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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