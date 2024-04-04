Düzce'de Cumayeri ilçesine doğru ilerleyen otomobilin Çevrik Mahallesi'nde kaldırıma çarpıp durduğunu ve sürücüsünün hareketsiz halde olduğunu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık görevlileri, sürücünün kalp krizinden yaşamını yitirdiğini belirledi.