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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de otomobil sürücüsü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi

        Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, 56 yaşındaki Yılmaz Tarakçı, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Tarackçı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:46
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        Direksiyon başında kalbine yenik düştü
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        Düzce'de Cumayeri ilçesine doğru ilerleyen otomobilin Çevrik Mahallesi'nde kaldırıma çarpıp durduğunu ve sürücüsünün hareketsiz halde olduğunu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Gelen sağlık görevlileri, sürücünün kalp krizinden yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis, yaptığı araştırmada sürücünün Yılmaz Tarakçı olduğunu tespit etti. Tarakçı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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