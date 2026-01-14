Habertürk
Habertürk
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 01:09 Güncelleme: 14.01.2026 - 01:09
        Düzce'de uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama
        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte 2 bölgede uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Teknik ve fiziki takip sonucu F.S. Çamköy Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda 130 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ağa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ise 71 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu hap geçirilen E.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar Ve Görüşler - 9 Ocak 2026 (YPG'nin Direnişi Kırıldı Mı, Ateşkes Olacak Mı?)

        Suriye ordusu YPG mevzilerini vuruyor. Şam "Çekil" dedi, YPG Halep'i terk edecek mi? Suriye'de kimin ne planı var? Neden Halep, neden şimdi? YPG'nin direnişi kırıldı mı, Ateşkes olacak mı? Suriye'de neler oluyor? Hangi bölgelerde çatışma sürüyor? Suriye'de bundan sonra ne olacak? Halep, YPG'den temizlenecek mi? Olaylar Ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Tekin, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Türkgün Gazetesi GYY Mehmet Müftüoğlu ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Armağan Öztürk anlattı.  

