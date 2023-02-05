Kazada bariyerler otomobile ok gibi saplandı; sürücü ile eşi yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de TEM Otoyolu´na bağlanan yola son anda girmek isteyen sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobilde yaralanan sürücü ile eşi tedaviye alındı.
Kaza, öğle saatlerinde, D-100 kara yolu Gölyaka sapağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Sedat Pekgöz idaresindeki 54 AEB 240 plakalı otomobil, sürücüsünün son anda TEM otoyoluna bağlanan yola girmek istemesi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü Sedat Pekgöz ve eşi Emine Pekgöz yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2023-02-05 14:50:57
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