Bolu Abant'ta kar yağışı; 10 santimetreye ulaştı (2)

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DÜZCE'NİN YÜKSEKLERİNDE DE KAR VAR

Düzce'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Mertcan KELEŞ/DÜZCE,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Kaynaşlı Mertcan KELEŞ

2023-04-28 11:50:32



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