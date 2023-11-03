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        TEM'de, TIR'dan düşen geri dönüşüm malzemeleri ulaşımı aksattı

        DÜZCE'de,TEM Otoyolu'nda TIR'dan yola düşen geri dönüşüm malzemeleri nedeniyle ulaşım aksadı. Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlanırken, Karayolları ekiplerinin yoldaki malzemeleri kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:24 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:25
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        TEM'de, TIR'dan düşen geri dönüşüm malzemeleri ulaşımı aksattı
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        DÜZCE'de,TEM Otoyolu'nda TIR'dan yola düşen geri dönüşüm malzemeleri nedeniyle ulaşım aksadı. Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlanırken, Karayolları ekiplerinin yoldaki malzemeleri kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Olay, saat 14.00 sıralarında TEM'in Gümüşova ilçesi geçişi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hasan Işık idaresindeki 54 AAN 427 plakalı TIR'ın dorsesindeki plastik geri dönüşüm malzemeleri, arka kapağının yerinden çıkması nedeniyle yola düştü. Malzemeler sebebiyle yolun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu, araçlar D-100 kara yoluna yönlendirildi. Çalışmalarla yolun tek şeridi 1 saat sonra ulaşıma açıldı.

        Karayolları ekipleri, 3 şeritli yolun tamamının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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