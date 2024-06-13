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        Şehidin oğluna, polislerden sürpriz doğum günü partisi

        DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 yıl önce şehit olan Özel Harekat Polisi Sabri Altınbaş'ın oğlu Bera Zeki Altınbaş'a (13) doğum gününde sürpriz parti düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:30
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        Şehidin oğluna, polislerden sürpriz doğum günü partisi
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        DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 yıl önce şehit olan Özel Harekat Polisi Sabri Altınbaş’ın oğlu Bera Zeki Altınbaş’a (13) doğum gününde sürpriz parti düzenledi.

        Düzceli olan Özel Harekat Polisi Sabri Altınbaş, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 2015 yılında zırhlı polis aracının geçişi sırasında, yola döşenen bombanın patlatılması sonucu 33 yaşında şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis memurunun oğlu Bera Zeki Altınbaş’a 13’üncü yaş gününde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Polisler, Bera’nın okuluna giderek pasta ile kutlama yaptı. Daha sonra da Bera, ekip otosuyla bir kafeye götürüldü. Kafede Bera için arkadaşları ve Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’in de katıldığı doğum günü partisi düzenlendi. Bera Zeki Altınbaş, doğum günü sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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