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        Dönemin kıyafetlerini giyen çocuk, 'Cumhuriyet'in ilanını yazıyor' diyerek gazete dağıttı

        DÜZCE'de Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü için, dönemin kıyafetlerini giyen bir çocuk 'Yazıyor, yazıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:46 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:46
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        Dönemin kıyafetlerini giyen çocuk, 'Cumhuriyet'in ilanını yazıyor' diyerek gazete dağıttı
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        DÜZCE'de Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü için, dönemin kıyafetlerini giyen bir çocuk ‘Yazıyor, yazıyor. Cumhuriyet’in ilanını yazıyor’ diyerek gazete dağıttı. 'Türkiye Devleti Cumhuriyettir' yazılı gazeteyi alan vatandaşlar ise duygulandıklarını belirtti.

        Düzce’de bir grup genç, Cumhuriyet’in ilanının 101’inci yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenledi. Bu kapsamda, küçük bir çocuk, Cumhuriyet’in ilan edildiği dönemindeki gazete dağıtıcısı çocuklar gibi giydirilerek, ‘Yazıyor, yazıyor. Cumhuriyet’in ilanını yazıyor’ sözleriyle, vatandaşlara üzerinde ‘Türkiye Devleti Cumhuriyettir’ yazılı gazete dağıttı. Vatandaşlar, çocuğu ve gazeteyi görünce duygulandıklarını ifade ederken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise beğeni topladı.

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        Galeri
        Galeri
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