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        Üzerinden çeyrek asır geçen Düzce depreminde acılar tazeliğini koruyor

        DÜZCE'de 1999'da meydana gelen 7.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:28 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:30
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        Üzerinden çeyrek asır geçen Düzce depreminde acılar tazeliğini koruyor
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        DÜZCE’de 1999’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kaynaşlı'da, afetin 25'inci yıl dönümünde acılar tazelendi. Deprem şehitlerini anmak için mevlit okunurken, enkaz altında kalanlar için mezarları başında dualar edildi.

        Düzce ve Bolu, 12 Kasım 1999'da saat 18.57'de 30 saniye süren 7.2 büyüklüğündeki depremle yıkımı yaşadı. Düzce'de 710, Bolu'da ise 48 kişinin yaşamını yitirdiği depremin 25'inci yıl dönümünde depremde yakınlarını kaybedenler Kaynaşlı ilçesindeki Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Depremzedeler, yakınlarına dua edip onları andı. Yakınlarını kaybeden depremzedeler acılarının 25 yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

        Deprem döneminde bankada memur olarak görev yaptığını anlatan Muhammer Yıldırım, "O gün işten erken çıktık. Normalde daha geç çıkıyorduk. Yemeğimiz yedik. Arkadaşlarımızla zaman geçirmek için kahvehaneye gittik. O esnada arkadaşlarımızla birlikte kapının çok yakın yerindeydik. Bir kısmı daha oturmamıştı. Kapının en yakında olmamıza rağmen dışarı çıkamadık. En arkadakiler üzerimizden geçerek dışarı çıktı. Bir anda toz dumanı ve gürültü oldu. Hemen eve koştuk. Evimizin ön kısmından fay hattı geçmiş. Hanımım ve çocuğum kurtulmuş ama aralık yere düşmüştü. Sobalar yanıyordu. Bir kısım evlerde yangın oluştu. Bu yangında yanan komşularımız oldu. Bizim hanım ve 7 yaşındaki çocuğumu dışarı çıkardım. Bizim evde can kaybı olmayınca merkez mahalleye gittik. Her yer karanlıktı ve elektrikler kesilmişti. Binalar yıkılmıştı. Her yerden bağırma sesleri geliyordu. Unutmamalıyız. Depremin üzerinden 25 yıl geçti. Ne zaman ne şekilde geleceği belli değil. Hazırlıklı olmamız lazım. Binaları güçlendirmek lazım. Tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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