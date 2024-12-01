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        Muhtarlar 'yaşlı ve göbekli' imajını silmek için spora başladı

        DÜZCE'de mahalle muhtarları, Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki halka açık ve ücretsiz spor salonunda profesyonel eğitmenler eşliğinde haftada 2 gün spor yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 01.12.2024 - 09:40
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        Muhtarlar 'yaşlı ve göbekli' imajını silmek için spora başladı
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        DÜZCE’de mahalle muhtarları, Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki halka açık ve ücretsiz spor salonunda profesyonel eğitmenler eşliğinde haftada 2 gün spor yapıyor. Demetevler Mahallesi Muhtarı Bülent Bakkaloğlu (49), “Muhtarlarda bir imaj var; ‘Yaşlı ve göbekli oluyorlar’ diyorlar. Biz bu imajı silmek için spora başladık. Her hafta spordayız” dedi.

        Düzce’de merkez mahallelerin muhtarları, pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün spor yapmaya başladı. 20 muhtar, Düzce Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan halka açık ve ücretsiz spor salonunda profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapıyor. Muhtarlar, sporla ‘yaşlı ve göbekli imajını’ silmek istediklerini söyledi.

        Karaca Mahallesi Muhtarı Bahattin Gümüş (60), “Bizim için güzel bir etkinlik oldu. Sürekli oturmaktan, sağa sola bilinçsiz şekilde gitmektense bilinçli şekilde hareket etmek daha güzel. Belediyemiz bize böyle bir imkan sağladı. Hocalarımız bize destek oluyor” dedi.

        Demetevler Mahallesi Muhtarı Bülent Bakkaloğlu da “Yeni spora başladık. Muhtarlarda bir imaj var; ‘Yaşlı ve göbekli oluyorlar’ diyorlar. Biz bu imajı silmek için spora başladık. Her hafta spordayız” diye konuştu.

        Çakırlar Mahallesi Muhtarı Nurettin Yıldırım (71) ise “Spor sağlıklı yaşam için önemli. Zaten mahallelerimize yoğun çalışmalar yapıyoruz. Belirli saatleri de spora ayırmak gerekiyor. Spor çok önemli. Bizi spora yönlendirdiler. Hocalarımız, spor müdürlüğümüz bizlere spor alışkanlığı kazandırdı. Bütün muhtar arkadaşlarımızı buraya davet ediyorum. Bende göbek yok ama yaşlıyım. Bazı muhtar arkadaşlarımız kilolu. Bu imajı silmek için evde oturmak yerine spora gelsinler” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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