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        AK Parti'li Dağ: Hep yaptık, inşa ettik, yılmayacağız

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Hep bir zaman biçmeye çalıştılar ama hiç tutmadı, tutmayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 16:47 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:50
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        AK Parti'li Dağ: Hep yaptık, inşa ettik, yılmayacağız
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Hep bir zaman biçmeye çalıştılar ama hiç tutmadı, tutmayacak. Hep yaptık, inşa ettik. Hep bir şeyler kazandırmaya çalıştık. Spordan, sağlığa, teknolojiye hep bir şeyler kazandırdık. Yılmayacağız" dedi.

        AK Parti Düzce 8. Olağan Kongresi Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, siyasi parti il başkanları, davetliler ve partililer katıldı. Bak Bak, salona seslenerek, "Teşkilat demek, kardeşlik demek. Birlikte yol yürümek demek. Durmak yok yola devam" dedi.

        'BİZİ YIKMAK İSTEDİLER'

        Bakan Bak'ın ardından konuşan Hamza Dağ, "Dünyanın hiçbir yerinde 23 yıllık bir siyasi partinin 22 yıl iktidarda kaldığı, girdiği her seçimi kazandığı başka bir ülke yok. Bu 23 yılı şöyle özetliyorum. Bu 23 yılda birçok badire yaşadık, yılmadık. Birçok sorun ve sıkıntı yaşadık. Bizi yıkmak istediler. AK Parti ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak istediler. Burada gençler, direklere bayrak asmaktan yorulmadı. Hanım kardeşlerimiz ev ev, gezmekten yorulmadı. Milletvekillerimiz iline hizmet getirmekten yorulmadı. Bakanlarımız birçok icraatı yapmaktan yorulmadı. Bu 23 yıl boyunca yoruldular; yorulacaklar derken hiç yorulmadık. Çok şükür, bugüne kadar hep milletimizle yürüdük. Bundan sonra da milletimizle yürüyeceğiz. Hep bir zaman biçmeye çalıştılar ama hiç tutmadı, tutmayacak. Hep yaptık, inşa ettik. Hep bir şeyler kazandırmaya çalıştık. Spordan, sağlığa, teknolojiye hep bir şeyler kazandırdık. Yılmayacağız, 2028'de Düzce'de de başarılı olacağız. Birileri ömür biçse de birileri zaman biçse de hep birlikte AK Parti iktidarı olarak hizmet edeceğiz" diye konuştu. Diğer yandan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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